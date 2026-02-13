Fescon teki yrityskaupat
Yritys jatkaa toimintaansa Fesconin itsenäisenä tytäryhtiönä, eikä kaupalla ole vaikutusta sen toimintaan.
Fescon on ostanut Pirkanmaalla toimivan Fintex-Tetrakem oy:n. Kaupalla Fescon laajentaa tuotevalikoimaansa maali-, massa- ja liimatuotteisiin. Fintex-Tetrakem jatkaa Fesconin itsenäisenä tytäryhtiönä, eikä kaupalla ole vaikutusta sen toimintaan.
