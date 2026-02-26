Puurakentamisen buustaaja kannustaa pois poteroista Sini Koskinen siirtyi Puutuoteteollisuus ry:n sisällä johtavaksi asiantuntijaksi.

Kuuntele juttu

Sini Koskisen vastuulla ovat edunvalvonnan lisäksi muun muassa ympäristö- ja kiertotalouskysymykset. Siinä sivussa on tavoitteena purkaa myös puu- ja betonirakentamisen vastakkainasettelua.

Siirryit koulutusasioista edunvalvonnan puolelle. Mitä kaikkea kuuluu toimenkuvaasi?

Erilaiset lainsäädäntöön ja standardointiin liittyvät tehtävät, erityisesti ympäristö- ja kiertotalousasioiden saralla. Vastuullani ovat muun muassa kuntien hiilineutraaliustavoitteiden tukeminen sekä erilaisten työkalujen kehittäminen. Hiilineutraalius ja puutuotteet pitää saada aidosti mukaan kuntien strategiakirjauksiin, maapolitiikkaan ja hankintoihin.

Sini Koskinen Syntynyt Helsingissä 1978

Arkkitehti, Aalto-yliopisto, 2018

Johtava asiantuntija, Puutuoteteollisuus, 2026–

Projektipäällikkö, Puutuoteteollisuus, 2024–2025

Asiantuntija, puurakentamisen ohjelma, ympäristöministeriö, 2022–2024

Rakennuttaja-arkkitehti, Vantaan kaupunki, 2020–2022

Arkkitehti, Teema-arkkitehdit, 2016–2020

Harrastaa kilpasoutua ja triathlonia

Millaiset asiat ovat agendalla lähivuosina?

Uusien rakennusten hiilijalanjäljen raja-arvot ja niihin liittyvä tiekarttatyö ovat keskeisiä teemoja. Raja-arvojen kehittämisen on oltava johdonmukaista, kunnianhimoista ja numeerisesti läpinäkyvää. Erityisen tärkeää tämä ennakoitavuus on teollisuudelle.

Kokonaisuutta tukee myös Kestävästi puusta -hankkeemme, jonka tavoitteena on lisätä päättäjien ja kuluttajien tietoutta puun käytön hyödyistä. Samalla nostamme esiin kiertotalousteemoja ja biodiversiteettikysymyksiä.

Uudisrakentaminen on kohmeessa ympäri Suomea. Kuinka pahasti se on rokottanut puurakentamista?

Pitkälti samalla tavalla kuin muutakin rakennusalaa. Julkinen rakentaminen vetää lama-aikoina paremmin, ja siellä puu on vahvoilla. Myös vienti on tarjonnut monelle puutuotealan yritykselle tärkeää vastapainoa hiljentyneille kotimarkkinoille.

Mitkä ovat puurakentamisen keskeiset jarrut?

Ymmärryksen puute ja asenneilmapiiri. Puu pärjää hintakilpailussa ja voittaa kilpailuja ilman erillisiä hyvityksiäkin, kunhan osaamme tilata oikein. Päätöksenteossa tarvitaan parempaa ymmärrystä koko arvoketjusta ja teollisen esivalmistuksen vaatimasta suunnittelusta. Lisäksi rakennusalalla on päästävä puu- ja betonipoteroista eteenpäin hybridirakentamiseen. Parhaat ratkaisut syntyvät materiaalien fiksusta yhdistämisestä, eivät vastakkainasettelusta.

Olet koulukseltasi arkkitehti. Mikä rakentamisessa ja puurakentamisessa alkoi vetää puoleensa?

Tajusin jo opintojeni alkuvaiheessa haluavani työskennellä puun parissa ja erikoistuin perinnerakentamisen kautta puurakentamiseen. Monien vaiheiden kautta päädyin arkkitehtitoimistojen, Vantaan kaupungin ja ympäristöministeriön kautta tänne Puutuoteteollisuus ry:hyn. Puu on ollut joka askeleella mukana kuvioissa, ja teen tätä työtä aidosti rakkaudesta lajiin.