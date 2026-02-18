Rakennusalan konkari Risto Räty kaipaa alalle tiukempaa johtamista – ”Meillä on tällaista hitausvoimaa”

Vuosikymmenten uran teknologiassa ja suunnittelussa tehnyt Risto Räty jäi eläkkeelle vuodenvaihteessa. Rakennusalan yrityksissä hän näkee hitausvoimaa, joka estää uusien teknologioiden ja toimintatapojen levittämistä nopeasti organisaatioissa. Valtaa ja vastuuta on valunut yritysten asiantuntijatekijöille.