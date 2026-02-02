Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Asunnot Rakentaminen Suhdanne Talous Uutiset

SRV rakentaa lisää Espoon Niittykumpuun – tilaajana Eden Asunnot

Rakennustyöt käynnistyvät helmikuussa ja niiden on määrä valmistua keväällä 2027.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. helmikuuta 2026, 9:24
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin SRV rakentaa lisää Espoon Niittykumpuun – tilaajana Eden Asunnot
Espoon Niittykumpuun tulee jälleen lisää vuokra-asuntoja, kun SRV käynnistää kahdeksankerroksisen Luhtasammal-talon rakennustyöt.

SRV ja Eden Asunnot ovat allekirjoittaneet sopimuksen 47 vuokra-asunnon rakentamisesta Espoon Niittykumpuun.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “SRV rakentaa lisää Espoon Niittykumpuun – tilaajana Eden Asunnot”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset