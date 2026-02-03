Suomalaiselle arkkitehtuurille avattiin uusi verkkopalvelu
Tietokannassa on noin 800 rakennusta ja aluetta.
Suomalaista arkkitehtuuria esittelevä uusi verkkopalvelu on avattu arkkitehtuurin ja muotoilun liputuspäivänä eli 3. helmikuuta.
