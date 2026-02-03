Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Arkkitehtuuri Uutiset

Suomalaiselle arkkitehtuurille avattiin uusi verkkopalvelu

Tietokannassa on noin 800 rakennusta ja aluetta.

 

Kirjoittaja Tapio Kivistö
Kirjoitettu 3. helmikuuta 2026, 10:44
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Suomalaiselle arkkitehtuurille avattiin uusi verkkopalvelu
Uusi palvelu esittelee noin 800 rakennusta ja aluetta.

Suomalaista arkkitehtuuria esittelevä uusi verkkopalvelu on avattu arkkitehtuurin ja muotoilun liputuspäivänä eli 3. helmikuuta.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Suomalaiselle arkkitehtuurille avattiin uusi verkkopalvelu”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset