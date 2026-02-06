YIT paransi tulostahtiaan – ”Viimeinen neljänneksemme oli odotustemme mukaisesti vahva”
Suomen asuntomarkkina ei tarjoa juurikaan valopilkkuja.
Rakennusliike YIT paransi vauhtiaan vuoden lopussa. Liikevaihto kasvoi vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä ja tuloskunto koheni.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “YIT paransi tulostahtiaan – ”Viimeinen neljänneksemme oli odotustemme mukaisesti vahva””