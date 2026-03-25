Excel-ekspertti Jaska Nikulin innostui ultramatkoista Moni innostui korona-aikana lenkkeilystä ja luontoliikunnasta, kun muut vaihtoehdot kävivät kävijärajoitusten ja sulkujen takia vähiin.

Kuuntele juttu

Näin teki myös JM Suomen läntisen alueen business controller Jaska Nikulin, jonka vuosia kestäneeseen jujutsu-harrastukseen tuli koronapandemian synkimpinä kuukausina hetkeksi pakkotaukoa. Niinpä hän veti mustan vyön sijasta päälleen lenkkivermeet ja lähti hölkkäilemään paikallisiin harjumaastoihin.

”Aloitin juoksemisen aika tavalla nollasta ja muutaman kilometrin lenkeistä”, Nikulin muistelee.

Kolmikymppisen controllerin kunto nousi kuitenkin kohisten ja samalla kasvoivat myös kilometrilukemat. Vitosen lenkit muuttuivat ensin kympeiksi ja sitten puolimaratoneiksi.

”Olen aina tykännyt luonnossa liikkumisesta, mutta minulla ei ollut mitään aiempaa yleisurheilu- tai juoksutaustaa. Juoksukunnon ja -vauhdin varsin nopea kehitys oli kiistatta koukuttavaa ja kannusti eteenpäin.”

Kova urakka ensi kesänä

Kunnialla selvitettyjen perinteisten polkujuoksutapahtumien jälkeen seuraavaksi maaliksi tulivat ultrajuoksut. Niissä taivalletaan yleensä 55–100 kilometriä, mutta myös pidempiä matkoja.

Viime kesänä Nikulin uskaltautui kokeilemaan kuntoaan Ylläs–Pallas-tunturijuoksussa, jossa matkaa kertyi ensimmäistä kertaa 100 kilometriä. Maaliin selvittiin ilman takaiskuja, vaikka hellettä oli 30 astetta.

Ensi kesäksi rimaa on jälleen nostettu ylöspäin. Tavoitteena on juosta tulevan kauden aikana Ultra Trail Finland -sarjan kolme kisaa. Niistä ensimmäinen on toukokuussa järjestettävä Karhun Kierros Rukalla, kesäkuussa siirrytään Ylläs–Pallas-maisemiin ja syksyllä askelletaan Vaarojen maratonilla Kolilla.

”Siinä on kova urakka yhdelle kaudelle. Nyt pitää vain toivoa, ettei nilkka nyrjähdä treenilenkeillä ja mies pysyisi muutenkin terveenä”, 34-vuotias kuntoihme pohdiskelee.

Tähän saakka Nikulin on välttynyt pahemmilta vaivoilta, vaikka juoksukilometrejä kertyy joka viikko parin maratonin verran.

”Yhdessä kisassa rikoin nilkan nivelsiteet. Muuten olen selvinnyt ilman isompia rasitusvammoja, vaikka jalat ovat polkujuoksussa kiistatta kovilla.”

Excelistä iloa myös vapaa-aikana

Mikä sitten saa siistissä sisätyössä excel-taulukoita pyörittelevän numeronikkarin kerryttämään juoksukilometrejä viikosta toiseen ja jopa suoranaisella koiranilmalla?

”Pohjimmainen syy on itsensä haastaminen. Tässä tulee asetettua tavoitteita, joihin pääsee vain määrätietoisella treenaamisella”, Nikulin pohtii.

Juoksuharrastuksen ehdottomaksi valtiksi hän nostaa sen helppouden ja vaivattomuuden. Treenit voi aloittaa heti ulko-ovelta, ja varusteeksi riittävät lenkkitossut.

”Juoksulenkit vievät yleensä aikaa 2–3 tuntia, mutta viikonloppuisin voin vetää hieman pidempiä treenejä. Lapsiperheessä vapaa-aikaa on kuitenkin rajallisesti”, Nikulin muistuttaa.

Business controllerin päivät kuluvat pitkälti excel-taulukoiden ja erilaisten tuloslaskelmien parissa, mutta niistä kuuluu olevan hyötyä myös vapaa-aikana.

”Excel on oivallinen työkalu treeniohjelmien sekä niihin liittyvien ravinto- ja nestetankkausten suunnittelussa”, Nikulin kehuu.