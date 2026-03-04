MV-Jäähdytys perusti uuden yksikön Yhtiöllä on 14 palvelu- ja logistiikkakeskusta.

Suomen suurin kylmätekniikkaan ja ammattikeittiölaitteisiin keskittyvä huolto- ja projektiyhtiö MV-Jäähdytys jatkaa kasvuaan ja vahvistaa palveluverkostoaan avaamalla uuden yksikön Pietarsaareen.

Uusi yksikkö on tiedotteen mukaan osa yrityksen tavoitetta rakentaa vahva paikallinen palveluverkosto, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin nopeasti ja joustavasti. Yksikkö aloittaa toimintansa heti.

”Haluamme olla aidosti läsnä siellä, missä asiakkaamme ovat. Uusi yksikkö tarkoittaa nopeampaa reagointia, henkilökohtaisempaa palvelua ja vahvempaa kumppanuutta myös asiakkaillemme Keski-Pohjanmaalla”, MV-Jäähdytyksen liiketoiminnan kehitysjohtaja Jonni Moislahti sanoo.

MV-Jäähdytyksellä on ennestään toimipiste Pohjanmaalla Vaasassa.

MV-Jäähdytys on vuonna 1971 perustettu perheyhtiötaustainen huolto- ja projektiyhtiö, joka on erikoistunut jäähdytysjärjestelmiin, kylmä- ja pakkastiloihin, lämpöpumppuihin sekä ammattikeittiö- ja pesulalaitteisiin.

Yritys toimii valtakunnallisesti lähes 400 ammattilaisen voimin, ja vuonna 2024 sen liikevaihto oli 43 miljoonaa euroa. Palvelu- ja logistiikkakeskuksia MV-Jäähdytyksellä on 14.