Yhden lajin vaihtokauppa: Isännöintiliiton uusi luotsi löytyi Kiinteistöliitosta

Suomen Isännöintiliiton hallitus on nimittänyt liiton uudeksi toimitusjohtajaksi Otto Mattssonin. Hän siirtyy tehtävään Kiinteistöliiton omistaman Kiinteistömedian toimitusjohtajan paikalta.

Matsson seuraa Isännöintiliiton johdossa Mia Koro-Kanervaa, joka puolestaan siirtyy keväällä Suomen Kiinteistöliiton toimitusjohtajaksi. Hän on koulutukseltaan KTM, FM ja MBA. Lisäksi hän on Raklin sertifioima kiinteistöjohtaja (KJs).

Ennen Kiinteistömediaa 52-vuotias Mattsson on työskennellyt johto- ja kehitystehtävissä muun muassa Alma Mediassa ja Sanoma-konsernissa.

”Hänellä on vahvat näytöt kyvystä johtaa ja kehittää osaamiseen, yhteistyöhön ja tietoon perustuvaa vaikuttamis- ja palveluliiketoimintaa”, Isännöintiliiton hallituksen puheenjohtaja Toivo Korhonen listaa.

”Pääsen edistämään kokonaisen ammattikunnan asemaa järjestössä, joka on yksi kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttavimmista. Lisäksi Isännöintiliiton toiminnassa on läsnä vahva liiketoiminnallinen ja kehityksellinen ote”, Mattsson toteaa.

