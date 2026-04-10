Honkarakenteen toimitusjohtaja ei halua hallituksen puheenjohtajaksi vaan siirtyy Japanin-tyttären johtoon Yhtiökokoukselle oli tehty ehdotus toimitusjohtajan nimittämisestä hallitukseen ja sen puheenjohtajaksi.

Honkarakenteen toimitusjohtaja Marko Saarelainen on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä yhtiön hallitukseen eikä sen puheenjohtajaksi. Sen sijaan hän siirtyy yhtiön sataprosenttisesti omistaman Japanin-tytäryhtiön Honka Japan Inc. toimitusjohtajaksi. Hän on toiminut sen toimitusjohtajana jo aiemmin vuosina 1996-2015. Koko Honkarakenteen toimitusjohtajana hän aloitti vuonna 2015.