Sähkötekniikan myynti kasvoi 2,8 prosenttia alkuvuonna 2026 Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo tammi-maaliskuussa 2026 oli 2,8 prosenttia suurempi kuin vastaavalla jaksolla vuotta aiemmin kertoo Sähköteknisen kaupan liiton (STK ry) tuore tilasto.

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo tammi-maaliskuussa 2026 oli 2,8 prosenttia suurempi kuin vastaavalla jaksolla vuotta aiemmin. Maaliskuun lopussa myynnin arvo oli 262 miljoonaa euroa, kertoo Sähköteknisen kaupan liiton (STK ry) tuore tilasto.

”On ilahduttavaa, että ensimmäisen kvartaalin myynti oli plussalla edellisvuoteen nähden. Käänne parempaan näyttää tapahtuneen viime vuoden loppupuolella”, STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen kertoo.

Vertailtaessa ensimmäisiä kvartaaleita pidemmällekin menneeseen, huomaa talonrakentamisen alhon jatkuneen kolmisen vuotta. Muhonen toteaa, että ilman sitä sähköteknisten tuotteiden kysyntä olisi voinut voisi jatkaa 2020-luvun alun ennätystasollaan. Nyt nimittäin kaapeleiden myynti eli energiainfran rakentaminen vetää, mutta perinteisistä tilaston kärkialoista esimerkiksi valaistuksen myynti ei.

”Toimialamme odottaa jo kehysriihestä ratkaisuja, jotka tuuppaavat toimitila- ja asuinrakentamisen sekä niiden energiatehokkaiksi korjaamisen jälleen vauhtiin”, Muhonen sanoo.