Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Talotekniikka Suhdanne Talous Uutiset

Vuosi 2025 petti LVI-alan odotukset

LVI-tukkukaupassa ei vieläkään muutosta parempaan – kasvua ei kuitenkaan ole peruttu.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 15. tammikuuta 2026, 14:05
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Vuosi 2025 petti LVI-alan odotukset
LVI-tukkukaupassa ei vielä viime vuonnakaan päästy kasvuun ja myyntimäärät ovat euromääräisesti vajonneet jo vuoden 2020 tasolle. Uudis- tai korjausrakentamisen virkoaminen parantaisi tilannetta. Kuva: Pasi Leino

LVI-tukkumyynti meni vuoden 2025 viimeiselläkin kvartaalilla hiukan miinuksen puolella. Lämmitys- ja vesipuolen myynti oli aivan nollan tuntumassa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden ja ilmapuolen myynti jäi siitä nelisen prosenttia.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Vuosi 2025 petti LVI-alan odotukset”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset