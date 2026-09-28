Enervion aloitti sähkövarastourakan Kittilässä – arvo 10 miljoonaa euroa
Sopimus sisältää suunnittelun ja rakentamisen lisäksi käytön ja kunnossapidon kymmeneksi vuodeksi.
Instalco-konsernin tytäryhtiö Enervion on aloittanut kahden sähkövaraston rakentamisen Kittilässä. Tilaajana on sveitsiläinen Wattss Services AG. Viime keväänä tehdyn sopimuksen arvo on 10 miljoonaa euroa.
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