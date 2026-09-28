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Kategoriat Energia Infra Rakentaminen Uutiset

Enervion aloitti sähkövarastourakan Kittilässä – arvo 10 miljoonaa euroa

Sopimus sisältää suunnittelun ja rakentamisen lisäksi käytön ja kunnossapidon kymmeneksi vuodeksi.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 28. syyskuuta 2026, 9:03
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Ei kommentteja artikkeliin Enervion aloitti sähkövarastourakan Kittilässä – arvo 10 miljoonaa euroa
Sähkövarastot rakennetaan Kittilään Sirkkaan ja Köngäkselle. Pohjatyöt ovat jo käynnissä. (Kuva: Enervion)

Instalco-konsernin tytäryhtiö Enervion on aloittanut kahden sähkövaraston rakentamisen Kittilässä. Tilaajana on sveitsiläinen Wattss Services AG. Viime keväänä tehdyn sopimuksen arvo on 10 miljoonaa euroa.

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