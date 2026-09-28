Energia- ja infrajohtaja mielii myös naapurin puolelle Janne Kananen siirtyi uuteen pestiin. Hän vastaa GRK-konsernin energia- ja sähkö liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta.

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KSBR:n energia- ja infratoimialajohtaja Janne Kananen sai syksyn tullen lisää töitä, kun hän otti nykyisen pestin rinnalla vastuulleen koko GRK-konsernin energia- ja sähköliiketoiminnan. Tavoitteena on lisätä synergiatehoja ja vahvistaa markkina-asemia myös länsinaapurissa.

Otat vastuullesi GRK:n sähköliiketoiminnan. Millainen on käytännön toimenkuvasi?

Johtaa ja kehittää koko konsernin energia- ja sähköliiketoimintaa. Katsomme yhdessä eri toimialojen kanssa, kuinka omaa osaamista hyödynnetään entistä tehokkaammin, miten kehitetään asiakkuuksia ja tuotetaan enemmän lisäarvoa sekä tuetaan yhtiön kannattavaa kasvua.

Mitä pitäisi saada aikaiseksi 2–3 vuoden aikajänteellä?

Tavoitteena on, että GRK ja KSBR pystyvät yhdessä vastaamaan entistä paremmin ja tehokkaammin asiakkaiden tarpeisiin ja kasvavaan kysyntään. Aiomme myös vahvistaa valmiuksiamme entistä isompiin energia- ja sähköinfran hankkeisiin Suomessa ja Ruotsissa.

Janne Kananen Syntynyt Kajaanissa 1985 Rakennusinsinööri, Kamk, 2011 Liiketoimintajohtaja, energia- ja sähköliiketoiminta, GRK Suomi, 2026– Toimialajohtaja, energia- ja infrarakentaminen, KSBR, 2023– Liiketoimintayksikön johtaja, Sweco PM, 2022–2023 Hankekehityspäällikkö/projektinjohtaja, Lemminkäinen/YIT, 2017–2022 Rakennuttajapäällikkö, Ovenia, 2014–2017 Kunnossapitoinsinööri, Osrky, 2012–2014 Projektipäällikkö, korjausrakentaminen, ISS, 2009–2011 Harrastaa golfia, lumilautailua, moottorikelkkailua ja enduroa

Nousit samalla GRK:n johtoryhmään. Millaista opettelua siellä on edessä?

Johtoryhmätyöskentely on tuttua sekä KSBR:stä että sitä aiemmalta työuralta. Konsernin käytäntöihin ja tekijöihin tutustuminen on jo käynnissä. Uskon tuovani johtoryhmään lisää ymmärrystä yksityisen sektorin ja kansainvälisten asiakkaiden tarpeista ja vaatimuksista.

Kuvaile itseäsi johtajana. Mitkä asiat ja arvot ovat sinulle tärkeitä?

Olen sinnikäs ja pyrin viemään asiat maaliin mahdollisimman tehokkaasti ja ratkaisukeskeisesti. Se onnistuu parhaiten, kun operatiivinen päätösvalta ja vastuut on jaettu huolellisesti organisaation eri tasoille.

Hyvä johtaminen on molemminpuolista luottamusta, kunnioitusta ja tasavertaista kohtelua.

Mikä veti aikanaan sähkö- ja rakennusalalle?

Lähdin lukion jälkeen raksalle töihin, kiinnostuin ja jäin sille tielle.

Rakennusalalla tekeminen on rennon rehtiä vailla turhaa pönötystä ja tärkeilyä. Luonteelleni sopii myös se, että palloja on paljon ilmassa ja vauhtia riittää.

Mitkä ovat olleet työurasi tähtihetkiä?

Tähtihetkiä ovat ne, kun ison hankkeen pitkät neuvottelut saadaan päätökseen ja nimet sopimuksiin. Projekteista yhdeksi sellaiseksi voisi nimetä Kauhavan akkuvarastohankkeen. Se oli lajissaan KSBR:n ensimmäinen akkuvarasto.