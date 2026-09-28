Selvitys Aalto-yliopistosta: Suomessa on Ruotsia ja Tanskaa kireämmät asuntolainaehdot
Suomessa uudiskohteet käynnistyvät pitkälti ennakkovarausten perusteella, Ruotsissa ja Tanskassa hankkeiden rahoitus perustuu puolestaan sitovaan ennakkomyyntiin.
Iso osa asunnonomistajista on Pohjoismaissa asuntovelallisia, ja kotitalouksien asuntolainataso on tyypillisesti korkea. Rahoituksen saatavuudessa ja lainaehdoissa on kuitenkin maiden välillä selkeitä eroja.
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