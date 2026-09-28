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Kategoriat Asunnot Rakentaminen Uutiset

Selvitys Aalto-yliopistosta: Suomessa on Ruotsia ja Tanskaa kireämmät asuntolainaehdot

Suomessa uudiskohteet käynnistyvät pitkälti ennakkovarausten perusteella, Ruotsissa ja Tanskassa hankkeiden rahoitus perustuu puolestaan sitovaan ennakkomyyntiin.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 28. syyskuuta 2026, 8:30
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Ei kommentteja artikkeliin Selvitys Aalto-yliopistosta: Suomessa on Ruotsia ja Tanskaa kireämmät asuntolainaehdot
Ruotsissa lainaa ei tarvitse lyhentää, kun velka on painunut alle puoleen asunnon arvosta. Lyhennyksistä voi saada vapautuksen myös työttömyyden, sairauden tai muun erityisen elämäntilanteen vuoksi. Kuva: Aleksi Jalava

Iso osa asunnonomistajista on Pohjoismaissa asuntovelallisia, ja kotitalouksien asuntolainataso on tyypillisesti korkea. Rahoituksen saatavuudessa ja lainaehdoissa on kuitenkin maiden välillä selkeitä eroja.

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