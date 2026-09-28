Fira käynnisti muutosremontin Helsingin Kampissa – valmista vuoden 2027 lopullla
Rakennushanke on aloitettu purkutöillä sekä suojeltujen osien suojauksilla. Viime vuosina toimistokäytössä olleeseen taloon tulee 84 hotellihuonetta.
Fira on aloittanut Helsingin Kampissa mittavan muutoshankkeen, jossa suojeltu toimistorakennus muutetaan hotelliksi. Hanke on käynnistynyt mittavilla purkutöillä sekä suojeltujen osien suojauksilla. Myös mallihuoneiden rakentaminen on aloitettu.
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