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Kategoriat Korjausrakentaminen Arkkitehtuuri Asunnot Uutiset

Fira käynnisti muutosremontin Helsingin Kampissa – valmista vuoden 2027 lopullla

Rakennushanke on aloitettu purkutöillä sekä suojeltujen osien suojauksilla. Viime vuosina toimistokäytössä olleeseen taloon tulee 84 hotellihuonetta.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 28. syyskuuta 2026, 9:23
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Lapinlahdenkatu 3:ssa sijaitseva Proffa on aluperin asuintalo, joka valmistui vuonna 1903. (Kuva:Olli Urpela/Fira)

Fira on aloittanut Helsingin Kampissa mittavan muutoshankkeen, jossa suojeltu toimistorakennus muutetaan hotelliksi. Hanke on käynnistynyt mittavilla purkutöillä sekä suojeltujen osien suojauksilla. Myös mallihuoneiden rakentaminen on aloitettu.

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