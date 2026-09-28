Insplanille pitkä diili Järvi-Suomen Energian kanssa – avaa toimipisteen Mikkeliin
Insplan luonnehtii suoraan vuoteen 2030 jatkuvaa sopimusta yhdeksi sen toimintahistorian merkittävimmistä.
Porvoolainen energia- ja tietoliikenneinfran asiantuntijayritys Insplan ja Järvi-Suomen Energia ovat tehneet laajan yhteistyösopimuksen sähköverkon asiantuntijapalveluista.
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