Fira korjaa Santahaminan viitoskasarmia – urakan arvo 10 miljoonaa euroa Hankkeessa uusitaan muun muassa talotekniset järjestelmät, ikkunat, vesikatto ja ulkoverhous.

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Puolustuskiinteistöt on käynnistänyt Helsingin Santahaminassa sijaitsevan kasarmi 5:n laajan peruskorjauksen.

Jo aiemmin keväällä alkaneen hankkeen pääurakoitsijana on Fira ja kustannusarvio on noin 10 miljoonaa euroa.

Hankkeessa uusitaan kokonaan rakennuksen talotekniset järjestelmät, ikkunat, vesikatto ja ulkoverhous. Lisäksi korjataan tarpeen mukaan sokkelia ja muita rakenteita. Pihalla uusitaan hulevesijärjestelmä ja salaojitus.

Rakennuksen läheisyyteen rakennetaan lisäksi uusi telttakuivaamo sekä erillinen varastorakennus omina uudisrakennuksinaan. Tavoitteena on parantaa tilojen terveellisyyttä, turvallisuutta ja toimivuutta sekä varmistaa nykyaikaiset palvelusolosuhteet.

Arkkitehti Pekka Rajalan suunnittelema kasarmi otettiin käyttöön vuonna 1972. Nyt käynnissä olevien korjaustöiden on määrä valmistua vuoden 2027 alussa.

Kasarmin peruskorjaus on jatkoa Senaatti-kiiinteistöihin kuuluvan Puolustuskiinteistöjen laajaa investointiohjelmaa.