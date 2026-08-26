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Kategoriat Projektit Infra

YIT sopi 30 miljoonan arvoisesta urakasta Ouluun

Hankkeen ensimmäinen vaihe alkoi huhtikuussa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 26. elokuuta 2026, 8:52
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Oulun ratapiha. Kuva: Väylävirasto

YIT on sopinut Väyläviraston kanssa Oulun henkilöratapihan kakkosvaiheen toteuttamisesta kokonaishintaisena kokonaisurakkana. Väylävirasto toimii hankkeen rakennuttajana, ja Oulun kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen. Sopimuksen arvo YIT:lle on noin 30 miljoonaa euroa, ja se kirjataan vuoden kolmannen neljänneksen tilauskantaan.

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