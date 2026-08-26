YIT sopi 30 miljoonan arvoisesta urakasta Ouluun Hankkeen ensimmäinen vaihe alkoi huhtikuussa.

YIT on sopinut Väyläviraston kanssa Oulun henkilöratapihan kakkosvaiheen toteuttamisesta kokonaishintaisena kokonaisurakkana. Väylävirasto toimii hankkeen rakennuttajana, ja Oulun kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen. Sopimuksen arvo YIT:lle on noin 30 miljoonaa euroa, ja se kirjataan vuoden kolmannen neljänneksen tilauskantaan.