Digitaalinen kehitys avaa uusia ovia suunnitelmien esittämiseen – Swecon uusi sovellus tuo visualisoinnit selaimeen Selainpohjaisten 3D-visualisointiratkaisuiden tekninen kehitys tuo uusia mahdollisuuksia.

Swecon visualisoinnin asiantuntija Henri Tahvanainen sai idean. Digitaalisen teknologian kehitys mahdollistaa nyt uudenlaista suunnitelmien esittämistä, joten tuumasta toimeen. Hän koodasi 3D-visualisointisovellus Visulightin, joka tuo rakennusten ja ympäristöjen visualisoinnit suoraan selaimeen.