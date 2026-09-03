Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Suunnittelu Arkkitehtuuri Uutiset

Digitaalinen kehitys avaa uusia ovia suunnitelmien esittämiseen – Swecon uusi sovellus tuo visualisoinnit selaimeen

Selainpohjaisten 3D-visualisointiratkaisuiden tekninen kehitys tuo uusia mahdollisuuksia.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 3. syyskuuta 2026, 6:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Digitaalinen kehitys avaa uusia ovia suunnitelmien esittämiseen – Swecon uusi sovellus tuo visualisoinnit selaimeen
Arkkitehti, liiketoimintayksikön johtaja Mikko Vuorenhela (vas.) ja johtava asiantuntija Kari Nöjd esittelevät Swecon uutta visualisointipalvelua. Kuva: Jussi Helttunen

Swecon visualisoinnin asiantuntija Henri Tahvanainen sai idean. Digitaalisen teknologian kehitys mahdollistaa nyt uudenlaista suunnitelmien esittämistä, joten tuumasta toimeen. Hän koodasi 3D-visualisointisovellus Visulightin, joka tuo rakennusten ja ympäristöjen visualisoinnit suoraan selaimeen.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Digitaalinen kehitys avaa uusia ovia suunnitelmien esittämiseen – Swecon uusi sovellus tuo visualisoinnit selaimeen”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset