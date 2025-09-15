Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Rejlers panostaa korjausrakentamiseen – uuden yksikön luotsit löytyivät Sitowisesta

Korjausrakentamista luotsaa Jenni Rinnekoski, rakennesuunnittelua Tomi Valkeapää.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 15. syyskuuta 2025, 14:57
Tomi Valkeapää ja Jenni Rinnekoski vaihtavat Sitowisen Rejlersiin. Luotsattavaksi tulee kokonaan uusi liiketoimintayksikkö. (Kuva: Jaakko Järvi)

Rejlers perustaa uuden korjausrakentamiseen keskittyvän liiketoimintayksikön, joka keskittyy rakenteisiin ja korjausrakentamisen projektinjohtamiseen.

