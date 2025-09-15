Rejlers panostaa korjausrakentamiseen – uuden yksikön luotsit löytyivät Sitowisesta
Korjausrakentamista luotsaa Jenni Rinnekoski, rakennesuunnittelua Tomi Valkeapää.
Rejlers perustaa uuden korjausrakentamiseen keskittyvän liiketoimintayksikön, joka keskittyy rakenteisiin ja korjausrakentamisen projektinjohtamiseen.
