Kreate mukaan Valtioneuvoston linnan peruskorjaushankkeeseen Valtioneuvoston linnan peruskorjaushanke etenee.

Kreate on allekirjoittanut Consti Korjausrakentaminen oy:n kanssa sopimuksen Valtioneuvoston linnan peruskorjaus- ja laajennushankkeen pohjarakennustöistä. Kreate toimii hankkeessa Constin kumppanina. Urakkasummaa ei julkisteta, mutta Kreate kirjaa summan kolmannen vuosineljänneksen tilauskantaansa.