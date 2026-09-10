Kreate mukaan Valtioneuvoston linnan peruskorjaushankkeeseen
Valtioneuvoston linnan peruskorjaushanke etenee.
Kreate on allekirjoittanut Consti Korjausrakentaminen oy:n kanssa sopimuksen Valtioneuvoston linnan peruskorjaus- ja laajennushankkeen pohjarakennustöistä. Kreate toimii hankkeessa Constin kumppanina. Urakkasummaa ei julkisteta, mutta Kreate kirjaa summan kolmannen vuosineljänneksen tilauskantaansa.
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