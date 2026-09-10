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Kategoriat Korjausrakentaminen Kiinteistöt Projektit

Kreate mukaan Valtioneuvoston linnan peruskorjaushankkeeseen

Valtioneuvoston linnan peruskorjaushanke etenee.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 10. syyskuuta 2026, 9:37
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Valtioneuvoston linna on sekä kulttuurihistoriallisesti että teknisesti poikkeuksellisen vaativa kohde, jossa korostuvat erikoispohjarakentamisen osaaminen, tarkka suunnittelu sekä kyky toteuttaa vaativia töitä arvokkaassa ja suojellussa ympäristössä. Kuva: Senaatti-kiinteistöt/Anna Autio

Kreate on allekirjoittanut Consti Korjausrakentaminen oy:n kanssa sopimuksen Valtioneuvoston linnan peruskorjaus- ja laajennushankkeen pohjarakennustöistä. Kreate toimii hankkeessa Constin kumppanina. Urakkasummaa ei julkisteta, mutta Kreate kirjaa summan kolmannen vuosineljänneksen tilauskantaansa.

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