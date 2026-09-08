Kreaten johtama allianssi muokkaa Tampereen keskustaa
Tampereen nykyinen henkilöratapiha ei vastaa ulkonäöltään, tekniikaltaan eikä kapasiteetiltaan nykyaikaa. Osa rakenteista on elinkaarensa päässä ja vaatii korjaamista tai uusimista.
Tampereen henkilöratapiha -allianssihankkeessa parannetaankin ratapihan toimivuutta niin matkustajille kuin junille. Hankkeen puitteissa korjataan myös vaativia siltakohteita ja samalla mahdollistetaan Tampereen kaupungin tulevia keskustan kehityshankkeita.
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