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Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Kreaten johtama allianssi muokkaa Tampereen keskustaa

Tampereen nykyinen henkilöratapiha ei vastaa ulkonäöltään, tekniikaltaan eikä kapasiteetiltaan nykyaikaa. Osa rakenteista on elinkaarensa päässä ja vaatii korjaamista tai uusimista.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 8. syyskuuta 2026, 6:10
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Ei kommentteja artikkeliin Kreaten johtama allianssi muokkaa Tampereen keskustaa
Tampereen henkilöratapiha ja koko sen ympäristö mullistuvat mittavassa hankkeessa. Kuva: Eriika Ahopelto / Aamulehti

Tampereen henkilöratapiha -allianssihankkeessa parannetaankin ratapihan toimivuutta niin matkustajille kuin junille. Hankkeen puitteissa korjataan myös vaativia siltakohteita ja samalla mahdollistetaan Tampereen kaupungin tulevia keskustan kehityshankkeita.

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