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Kategoriat Talous Energia Kiinteistöt Uutiset

Rakli perää datakeskusten tiukempaa kansallista ohjausta

Datakeskusten määrä on kovassa kasvussa Suomessa, mikä luo Raklin mukaan tarvetta paremman kokonaiskuvan luomiseen.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 3. syyskuuta 2026, 11:56
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Suomen valtion ja suomalaisten korkeakoulujen omistama CSC – Tieteen tietotekniikan keskus rakennuttaa Kajaaniin vanhaan paperitehdashalliin tekoälytehdasta. Kuva: Juha Torvinen, CSC

Datakeskushankkeita on paljon eri vaiheessa Suomessa. Tahdin uskotaan vain kiihtyvän. Investoinnit ovat tärkeitä esimerkiksi rakentamiselle, mutta samalla on syntynyt tarve arvioida laaja-alaisesti datakeskusten taloudellisia, ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

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