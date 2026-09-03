Rakli perää datakeskusten tiukempaa kansallista ohjausta
Datakeskusten määrä on kovassa kasvussa Suomessa, mikä luo Raklin mukaan tarvetta paremman kokonaiskuvan luomiseen.
Datakeskushankkeita on paljon eri vaiheessa Suomessa. Tahdin uskotaan vain kiihtyvän. Investoinnit ovat tärkeitä esimerkiksi rakentamiselle, mutta samalla on syntynyt tarve arvioida laaja-alaisesti datakeskusten taloudellisia, ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.
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