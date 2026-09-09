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Kategoriat Uutiset Infra Projektit Suunnittelu

Turun kaupungille miljoonakorvaukset Logomon sillan suunnitteluvirheistä

Pitkä taistelu Logomon sillan korvausvastuista saatiin päätökseen, maksajaksi joutui sijaiskärsijä.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 9. syyskuuta 2026, 15:46
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Logomon silta nousee Turun ratapiha-alueen ylle. Nyt sen lopullinen hinta sekä maksajatkin ovat selvillä. Kuva: Toni Lehtinen HS

Turun kaupunki on voittanut välitysmenettelyssä ratkaistavana olleen Logomon sillan suunnittelusopimusta koskevan riita-asian. Välitysoikeus totesi, että suunnittelusopimuksen toteutuksessa on syyllistytty törkeään huolimattomuuteen.

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