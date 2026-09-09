Turun kaupungille miljoonakorvaukset Logomon sillan suunnitteluvirheistä
Pitkä taistelu Logomon sillan korvausvastuista saatiin päätökseen, maksajaksi joutui sijaiskärsijä.
Turun kaupunki on voittanut välitysmenettelyssä ratkaistavana olleen Logomon sillan suunnittelusopimusta koskevan riita-asian. Välitysoikeus totesi, että suunnittelusopimuksen toteutuksessa on syyllistytty törkeään huolimattomuuteen.
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