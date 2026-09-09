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Kategoriat Rakennustuote Ilmastonmuutos Kiertotalous Uutiset

Fescon yrityskaupoilla tavoitteenaan laajentaa vähäpäästöisten tuotteiden valikoimaa

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 9. syyskuuta 2026, 9:21
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Ei kommentteja artikkeliin Fescon yrityskaupoilla tavoitteenaan laajentaa vähäpäästöisten tuotteiden valikoimaa
Yrityskauppa tukee Fesconin tavoitetta kehittää entistä vähäpäästöisempiä laastituotteita.

Fescon Oy vahvistaa vähähiilisten tuotteiden kehitystyötään Fatec oy:n kanssa toteutetulla liiketoimintakaupalla. Kauppa tukee Fesconin tavoitetta kehittää entistä vähäpäästöisempiä laastituotteita sekä lisätä teollisuuden mineraalisten sivuvirtojen hyödyntämistä tuotteidensa raaka-aineina.

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