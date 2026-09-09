Fescon yrityskaupoilla tavoitteenaan laajentaa vähäpäästöisten tuotteiden valikoimaa
Fescon Oy vahvistaa vähähiilisten tuotteiden kehitystyötään Fatec oy:n kanssa toteutetulla liiketoimintakaupalla. Kauppa tukee Fesconin tavoitetta kehittää entistä vähäpäästöisempiä laastituotteita sekä lisätä teollisuuden mineraalisten sivuvirtojen hyödyntämistä tuotteidensa raaka-aineina.
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