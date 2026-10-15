Swegon on juurtunut tukevasti Suomeen ja Kaarinan tehtaalleen
Swegonin Kaarinan tehdas haluaa korostaa suomalaisia juuriaan ja myös emoyhtiö panostaa lujasti tuotannon laajentamiseen.
Artikkeli tiivistettynä
- Swegon valmistaa yhä suuremman osan ilmanvaihtokoneistaan Suomessa Kaarinan tehtaallaan, josta suuri osa tuotteista menee vientiin.
- Kaarinan tehtaalla tuotantoa on laajennettu yritysostojen ja uusien tuotantolinjastojen myötä, esimerkiksi Danthermin oston ansiosta tuotantoon on tullut uusia, energiatehokkaita ja helposti asennettavia laitteita.
- Kaarinan laboratoriossa tuotteet testataan ankarissa olosuhteissa varmistamaan toimivuus erilaisissa ilmastoissa, ja digitalisaation avulla laitteiden käyttöä helpotetaan automaatiolla ja älytoiminnoilla.
- Vuosikymmenten kokemus sekä vahva tuotekehitys tukevat kasvavaa vientiä ja mahdollistavat suhdanteista riippumattoman toiminnan Suomessa.
Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä.
Swegon mielletään Suomessa ruotsalaiseksi ilmanvaihtoratkaisujen valmistajaksi, mutta niin kuin usein muissakin asioissa, tässäkin on totta vain toinen puoli. Todellisuudessa yhä suurempi osa Swegonin toimittamista ilmanvaihtokoneista ja -laitteista valmistetaan Suomessa – ja yhä suurempi osa näistä puolestaan vientiin.
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