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Kategoriat Talous Korjausrakentaminen Rakentaminen

Pinerock pyrkii vauhdilla suurimpien korjaajien joukkoon – ”Putkipuoli on selkeästi sellainen alue, jossa haluamme kasvaa

Korjausrakentaja aikoo kasvaa linjasaneeraustoiminnassa ja monipuolistaa selvästi palveluvalikoimaansa. Yritysostoja se voi tehdä pienemmistäkin maakuntakeskuksista.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 3. marraskuuta 2026, 8:00
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Pinerockin kesäkuussa 2026 ostama Restok toteutti vesikattosaneerauksen Helsingin ydinkeskustassa Aleksanterinkatu 11:ssä sijaitsevaan toimisto- ja liiketilarakennukseen. Kuva: Aleksi Länkelä

Ruotsista noin vuosi sitten Suomeen rantautunut korjausrakentamisen konserni Pinerock haluaa laajentaa palveluvalikoimaansa täällä. Suomen-liikevaihdosta noin 80 prosenttia tulee nyt asuntokorjaamisesta, jossa linjasaneerauksilla on vielä suhteellisen pieni osuus.

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