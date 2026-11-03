Pinerock pyrkii vauhdilla suurimpien korjaajien joukkoon – ”Putkipuoli on selkeästi sellainen alue, jossa haluamme kasvaa
Korjausrakentaja aikoo kasvaa linjasaneeraustoiminnassa ja monipuolistaa selvästi palveluvalikoimaansa. Yritysostoja se voi tehdä pienemmistäkin maakuntakeskuksista.
Ruotsista noin vuosi sitten Suomeen rantautunut korjausrakentamisen konserni Pinerock haluaa laajentaa palveluvalikoimaansa täällä. Suomen-liikevaihdosta noin 80 prosenttia tulee nyt asuntokorjaamisesta, jossa linjasaneerauksilla on vielä suhteellisen pieni osuus.
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