Yle: Teollisuushallin kattorakenteet on saatu tuettua romahduksen jäljiltä Kauhavalla

Lisäromahtamisen vaaraa ei enää ole, sillä katto tuettiin siltatyömailla käytettävillä tuentapönkillä ennen lumen poistoa. Tuentavälineet tuotiin Kortesjärvelle Tampereelta ja Jyväskylästä.

”Katto on nyt tuettu ja sinne on saatu harjakone tyhjentämään kattoa lumesta. Harjakoneella saa katon suurimmaksi osaksi tyhjättyä. Nyt kun katto on tuettu, sitä pystyy tyhjentämään myös lumilingolla”, palomestari Lauri Joenpolvi Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta kertoo.