Reijo Karhinen: Uudet digitoimijat pakottavat rakennusalankin yritykset muuttumaan

Esimerkiksi pankkimaailmassa ei enää riitä se, että pärjää perinteisessä, ”kaltaistensa” seurassa. Nyt pitää menestyä sellaisiakin yrityksiä vastaan, joiden toiminta on alusta alkaen perustunut digitaalisuuteen. Digimaailmassa uudet toimijat määrittävät asiakaskokemuksen tavoitetason yli toimialarajojen ja pakottavat siten muut yritykset uudistumaan.

Karhisen mukaan hyvään asiakassuhteeseen ja -tyytyväisyyteen tulevaisuudessa satsaava yritys on vahvoilla, koska näiden asioiden merkitys vain kasvaa. Asiakkaat vaativat hyvää palvelua ja heidän tarpeensa muuttuvat.

”Kun vastapuolella ovat uusia toimintapoja ja digitaalisuutta täysillä hyödyntävät, hyvää asiakaskokemusta tarjoavat yritykset, itsepintaisesti perinteiseen luottava yritys on vääjäämättä divarisarjaa. Uudistumisprosessissa piilevät valtavat liiketoimintamahdollisuudet.”

Uudistumisen kannalta rakennusalan kello on Karhisen mukaan hieman jäljessä. ”Mutta ei se niin paljon jäljessä ole kuin suomalaiset työmarkkinat. Pienestä asiasta on saatu iso asia.” Karhinen kommentoi viitaten hallituksen suunnitelmiin alentaa irtisanomissuojaa alle 10 hengen yrityksissä ja sen aiheuttamiin työmarkkinatoimiin.

Karhinen sanoo, että aina kun hän kysyy rakennusalan yrityksiltä, kuka teillä on palvelumuotoilujohtaja, vastaus on yleensä: Arkkitehti. ”Entä jos yrityksessä olisi tällä nimikkeellä ihminen, jonka tehtävä on asiakkaiden elämän helpottaminen. Tämä olisi sitä uudistumista.”

Somessa olisi tilaa

Karhinen kehottaa rakennusalaa satsaamaan itse siihen, millaista työvoimaa se tarvitsee tulevaisuudessa ja miten nykyisen työvoiman osaamista pitäisi uudistaa. ”Tällaiset asiat kannattaa miettiä ja hoitaa itse.”

Digiin jo pienestä sisälle kasvaneet nuoret ovat nyt Karhisen mukaan kullanarvoinen osaamispankki jo nyt yrityksille. ”Jos yritys haluaa menestyä, se kuuntelee nuoria!”

Hän korosti myös, että yrityksen koosta riippumatta ihmiset tekevät muutoksen organisaatiossa. Johtaminen on siinä avainasemassa, sillä johdon kyky viestiä ja olla esimerkkinä ratkaisee kaiken.

”Johtajia ja asiantuntijoita on yllättävän vähän somessa. Siellä olisi paljon tilaa otettavaksi ja mahdollisuus ohjata muutosta. Olemalla tässä ajassa somessa, olet olemassa.”