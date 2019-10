Espooseen kaavaillaan urheilun jättihallia

Suurimmillaan noin 92 metriä leveän hallihankkeen taustalla vaikuttaa Oy Kameleonten Ab -hanke, jonka osakkaana on nuorisoseura Logen i Gröndal UF, joka puolestaan omistaa purkukuntoisen talon ja tontin kehä II:n ja Turuntien risteyksessä. Asiasta kertoi ensimmäisenä Länsiväylä.

Monitoimihalliin rakennettaisiin tiloja kahteen eri kerrokseen esimerkiksi yleisurheilun, pallopelien ja telinevoimistelun tarpeisiin.

Hankkeen maksaa arvioiden mukaan noin 26,9 miljoonaa euroa. Espoon kaupunginhallitus myönsi sille omavelkaisen enintään 25,3 miljoonan euron takauksen syyskuussa.

Leppävaaran urheilukeskuksen asemakaavan muutosehdotus on parhaillaan nähtävillä. Jos kaava saa lainvoiman alkuvuodesta, rakentamisen valmistelu voi alkaa. Kaupungin vaatimuksesta urakkakilpailu pitää tehdä julkisesti. Rakennustyöt voinevat alkaa aikaisintaan vuoden 2021 keväällä.

Leppävaaran urheilupuiston alue on Espoon seitsemästä urheilupuistosta suurin. Urheilupuiston stadionilla on 2 800 katettua istumapaikkaan ja siellä on järjestetty esimerkiksi liikunta- ja näkövammaisten yleisurheilun EM-kilpailut ja Kalevan kisat.