Tampereen Kannen areena sai nimen

Areena valmistuu Tampereen ydinkeskustaan vuonna 2021. Se tarjoaa puitteet konserteille, konferensseille, messuille sekä urheilu- ja show-tapahtumille. Areenasta tulee jääkiekon tamperelaisten liigajoukkueiden Tapparan ja Ilveksen kotiareena sekä vuoden 2022 jääkiekon MM-kisojen päänäyttämö.

”Sopimus Tampereen Kannen areenan kanssa on meille merkittävä, ja tämän julkistuksen myötä voimme kertoa, että Uros laajentaa liiketoimintaansa digitaalisten kokemusten ja elämysten pariin. Tapahtumaelämykset tulevat muuttumaan merkittävästi toimijoiden lisäksi myös kävijöiden näkökulmasta. Tämä on digiloikka koko tapahtumabisnekselle, ja Tampere on meille maailmanlaajuisesti ensimmäinen käyttöönottokohde”, Uros-konsernin toimitusjohtaja Jerry Raatikainen kertoo tiedotteessa.

Uros Live -areenan omistavat LähiTapiola, OP, Ilmarinen, SRV sekä Tampereen Kaupunki. Sen rakentamisesta vastaa SRV.