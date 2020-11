Onko isännöintialalla ollut kartelli? ”Loppusuoralla mennään”, Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kommentoidaan tutkinnan aikataulua

KKV tiedotti maaliskuussa 2017, että se on toimittanut tarkastuksia eräiden isännöintialalla toimivien yritysten toimitiloissa. Virasto selvittää, ovatko yritykset syyllistyneet kilpailua rajoittaviin menettelyihin isännöintimarkkinoilla.

Asian pääkäsittelijä KKV:ssa on erityisasiantuntija Jussi Koivusalo.

”Loppusuoralla mennään. Sen tarkemmin en voi kommentoida aikataulua. En voi myöskään kommentoida tutkinnan tuloksia millään tavalla, kun tutkinta on kesken. Sitten kun asia valmistuu, se tulee julkisuuteen”, Koivusalo sanoo.

Miten tutkinta on sitten voinut kestää näin kauan, jo yli 3,5 vuotta?

”Tämä on aika monimutkainen kokonaisuus. Talon sisäinen tavoite on, että vastaavat asiat pystytään ratkaisemaan kolmessa vuodessa. Selvitettävä materiaali on laaja ja selvitettävää on valtavasti. Se on aiheuttanut omia haasteitaan”, Koivusalo sanoo.

Yritysten nimiä ei kerrota

Virasto ei kerro tutkinnan kohteina olleiden yritysten nimiä. Edes viranomaisten syyniin joutuneiden yritysten lukumäärää ei kerrota.

Tutkinnan pitkästä kestosta ei voi Koivusalon mukaan tehdä johtopäätöksiä ratkaisun sisällöstä.

”Keston pituudesta ei voi suoraan sanoa lopputulosta. Meillä on ollut pitkiä selvityksiä, joissa ei havaita kilpailulain vastaista toimintaa ja toisaalta ongelmia on havaittu lyhyissäkin selvityksissä”, Koivusalo sanoo.

Ilman epäilyä virasto ei selvityksiä käynnistä.

”Tarkastuksella käydään, jos on syytä epäillä kilpailulain vastaista toimintaa. Tarkastukset ja selvitystoiminta ei kuitenkaan ole osoitus syyllistymisestä lainvastaiseen toimintaan.

Isännöintiliitossa Kilpailu- ja kuluttajaviraston ratkaisua odotettiin jo viime talvena. Koivusalo ei kommentoi, oliko selvitys tarkoitus julkaista jo silloin ja mistä mahdollinen lykkääntyminen aiheutui.