Yle: Kahdesta Hämeenlinnan keskustan vanhasta hallintorakennuksesta suojelupäätös

Nyt annettujen määräysten mukaan rakennusten ulkoarkkitehtuuri, tilajako ja sisätilojen kiinteä sisustus pitää säilyttää. Rakennusten hoidon, korjausten ja muutosten on perustuttava riittäviin selvityksiin niiden historiasta, rakenteista, yksityiskohdista ja kunnosta.

Hämeen lääninhallituksen vanha empiretyylinen päärakennus valmistui vuonna 1837. Sen on suunnitellut Carl Ludvig Engel. Rakennus on restauroitu 1990-luvun alussa. Uusrenessanssityylinen Raatihuone valmistui puolestaan vuonna 1888. Lääninarkkitehti Alfred Cawénin suunnittelema Raatihuone on peruskorjattu vuonna 1990. Raatihuone on ainoa jäljellä oleva Cawénin suunnittelema kivirakennus.