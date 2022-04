Suomeen syntyy uusi suuri korjausrakentaja Renevo Group

Marraskuun 2021 lopussa Adelis Equity Partnersin omistukseen siirtyneellä Renevolla on vahva asema vuokratalokiinteistöjen korjausrakentamisessa. Yhtiö ottaa nyt merkittävän kasvuloikan yksityisten taloyhtiöiden suuntaan, kun se ostaa Lehto Group oyj:ltä Remonttipartion. Kauppa vaatii vielä kilpailuviranomaisen luvan.

Kaupan jälkeen Renevo Oy ja Remonttipartio Oy muodostavat Renevo Groupin, jota vetää Renevon toimitusjohtaja Arttu Liukku. Siinä syntyy Suomeen uusi suuri toimija korjausrakentamiseen. Renevon liikevaihto oli vuonna 2021 noin 50 miljoonaa euroa ja Remonttipartion noin 32 miljoonaa euroa. Niiden yhteenlaskettu henkilöstömäärä on noin 220.

Remonttipartion toimitusjohtajana jatkava Ari Saartoala korostaa, että yrityskauppa ei aiheuta mitään ongelmia asiakkaiden suuntaan tai muutoinkaan.

”Kaikki hankkeet, jotka Remonttipartiolla on meneillään ovat jo olleetkin sen nimissä. Remonttipartiohan on ollut jo syyskuusta 2020 lähtien Lehto-konsernissakin omana tytäryrityksenään eikä yhtään sen hanketta ole Lehto Groupin nimissä, vaan ne ovat sataprosenttisesti Remonttipartio oy:n hallussa.”

”Tämä ei siis vaadi meiltä minkäänlaisia erillisiä järjestelyitä, mitä on hyvä tässä yhteydessä täsmentää”, Saartoala sanoo. ”Yrityskaupalla ei ole vaikutuksia myöskään henkilöstön asemaan tai asiakassopimuksiin kummassakaan yhtiössä.”

Liukku painottaa, että yrityksillä ei käytännössäkään ole mitään päällekkäisyyksiä. Remonttipartio on toiminut pääkaupunkiseudulla, Renevolla on Helsingin lisäksi mittavaa toimintaa Lahden ja Jyväskylän talousalueilla.

”Arin porukka on keskittynyt asunto-osakeyhtiöiden linjasaneerauksiin ja me olemme tehneet hommia isojen instituutioiden vuokra-asunnoissa. Ari jatkaa Remonttipartion johdossa ja minä Renevon johdossa sekä jatkossa Renevo Groupin johdossa”, Liukku kertoo.

”Molemmat yritykset jatkavat päivittäistä toimintaansa, kuten ennenkin ja samalla henkilöstöllä, mutta täysin eri asiakassegmentissä. Yhteisiä tai toisilleen alisteisia hankkeita yritykset eivät tee, vaan Remonttipartio on omissa hankkeissaan aina pääurakoitsijan roolissa”, Saartoala täsmentää.

”Me haemme suoraan taloyhtiöiden putkiremontteja emmekä toimi alihankkijana Renevolle, se yhtälö ei toimisi.”

”Yhtiöt täydentävät hienosti toisiaan ja osaamme valita projektit, joihin keskitymme. Molemmat yritykset ovat kehittäneet prosessinsa tietyn tyyppisten ja tietyn ikäisten talojen korjaamiseen sekä panostaneet pitkäjänteisesti laatuun ja asiakastyytyväisyyteen. Työtä tekemässä on sitoutunut ja osaava henkilöstö”, Liukku painottaa.

Korjausrakentamisen markkina jatkaa kasvua

Arttu Liukulla on vahva usko korjausrakentamisen tulevaisuuteen: ”Kyllä kysyntää riittää tulevaisuudessakin. Markkina kasvaa koko ajan ja toisaalta korjausvelkaa on paljon. Eli meille kyllä riittää hyvin tilaa markkinoilla.”

Kun työmarkkinoilla on kuitenkin niukkuutta, niin Liukku myöntää, töitä hekin joutuvat tekemään rekrytointien eteen.

”Mutta meillä on molemmilla – niin Arilla kuin minullakin – niin hyvämaineiset yhtiöt, että tähän astikin olemme onnistuneet rekrytoinneissamme erittäin hyvin. Molemmat panostamme siihen, että kasvatamme porukoistamme uutta henkilöstöä vaativampiin tehtäviin.”

”Uskon, että yrityskaupan myötä tästä on tulossa kiinnostava iso toimija yhdistäessämme toimintamme. Kun vielä yhteenlaskettu liikevaihtommekin kohoaa tulevaisuudessa sadan miljoonan euron tasolle, niin mahdollisuutemme rekrytoida ammattitaitoista henkilöstö paranevat entisestään”, Saartoala toteaa.

”Meillä on tarjolla aivan huikeita urapolkuja ja uskomme, että tilanne vielä paranee tästä. Kun pääomistajakin on vakavarainen yhtiö, niin uskon myös asiakkaidemme arvostavan tätä. Muodostuvalla Renevo Groupilla on selkeä fokus ja strategia korjausrakentamisessa ja siellä meillä on kaksi vahvaa tukijalkaa jo valmiina, jotka toimivat omilla nimillään”, Liukku kertoo.

Liukun mukaan sekä Renevo että Remonttipartio ovat hyvin johdettuja, kasvavia ja kannattavia urakoitsijoita. Vuoden 2021 luvut osoittivat selvää kasvua ja kummallakin on tilauskantaa enemmän kuin vuotuisen liikevaihdon verran.

”Pääomistajamme Adelis on sitoutunut yhtiömme kehittämiseen ja meillä on nyt tähtäimessä tehdä ennen kaikkea kannattavaa bisnestä ja toki kasvattaa yritystä. Siinä on sekä orgaanista kasvua että mahdollisesti yritysostoja, mutta se katsotaan tilanteen mukaan.”

”On positiivista, että Adeliksella on jo aiempaa osaamista talotekniikkapuolen yrityksistä. Koemme molemmat, että se on turvallinen ylätason omistaja ja hallitussparraaja, kun siellä on myös osaamista.”

Putkiremonttiurakat eivät kärsi hintarallissa

Tämän hetkinen turbulenssi maailmanpolitiikassa näkyy muun muassa raaka-aineiden hinnoissa ja etenkin hintojen nousussa. Saartoala huomauttaa, että hinnat jollain tavalla heijastelevat toimintaan, mutta eivät huolestuttavasti.

”Me olemme siinä mielessä hyvässä tilanteessa verrattuna uudisrakentamiseen, että meidän materiaalihankinnat ovat paljon pienempiä, joten me kestämme paremmin myös inflaation aiheuttamat hinnannousut. Remonttipartiolla taloyhtiöputkiremontit lähtevät kohtuullisen nopeasti käyntiin siitä hetkestä alkaen, kun urakkatarjous on laskettu eikä meidän tarvitse vuosia odotella hintasidotun urakkatarjouksen kanssa, meneekö kaava läpi”, Saartoala toteaa.

”Korjausrakentaminen on lyhytsyklistä ja materiaalien osuus uudisrakentamista huomattavasti pienempi.”