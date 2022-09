Rakentaja vaitonainen Kruunuvuorensillan pohjaongelmista – lisäkustannukset täysin auki

Kruunusillat kertoi tiistaina työmaan ongelmista. Suurimmat vaikeudet liittyvät pylonin peruslaattaa varten merenpohjaan louhittuun potero, joka on noin 11 metrin syvyydessä. Louhintojen yhteydessä merenpohjasta irtosi odotettua enemmän kalliota. Tämä aiheuttaa ylimääräistä työtä perustuksia rakennettaessa, sillä irronnutta ainesta pitää poistaa, pohjatutkimuksia pitää tarkentaa ja betonimäärää kasvattaa.

"Meillä ei ole täyttä selvyyttä mikä merenpohjalla on vialla, mutta kalliota on irronnut enemmän kuin on oletettu. Syitä selvitetään parhaillaan ja sitä miten tästä rakennetaan eteenpäin", Työyhteenliittymä Kruunusillat-siltaurakan projektipäällikkö Jari Humalajoki kertoo Rakennuslehdelle.