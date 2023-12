1000 suomalaista vastasi – Vähähiilisten rakennusmateriaalien käyttöinto väheni viime vuodesta

Ympäristöystävällisten materiaalien suosion on ennustettu kasvavan, mutta yli kolmannes suomalaisista ei ole valmis maksamaan enempää vähähiilisistä rakennusmateriaaleista. Lisäksi vain alle viidennes rakentajista on ostanut rakennus- ja remonttituotteita, joissa kestävän kehityksen tai vähähiilisyyden tukeminen on ollut merkittävässä roolissa ostopäätöksen aikana. Tämä selviää Starkin teettämästä tutkimuksesta.