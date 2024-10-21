Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Aurinkopuistoprojekteille jatkoa – seuraava suunnitteilla Loviisan pelloille

Jokiniemessä aiotaan päästä rakennustöihin vuoden 2025 alkupuolella. Aurinkopuisto on määrä ottaa käyttöön vuonna 2027.

21. lokakuuta 2024
Jokiniemen maatalousmaisemiin suunnitellun aurinkopuiston teho on 155 gigawattituntia vuodessa.

Suomeen viritellyt isot aurinkoenergiahankkeet saavat jatkoa. Nyt liikkeellä on ruotsalainen Alight Energy, joka on sopinut suomalaisen 3Flashin kanssa yhteisestä 120 megawatin aurinkopuistohankkeesta Loviisaan

