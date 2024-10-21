Aurinkopuistoprojekteille jatkoa – seuraava suunnitteilla Loviisan pelloille
Jokiniemessä aiotaan päästä rakennustöihin vuoden 2025 alkupuolella. Aurinkopuisto on määrä ottaa käyttöön vuonna 2027.
Suomeen viritellyt isot aurinkoenergiahankkeet saavat jatkoa. Nyt liikkeellä on ruotsalainen Alight Energy, joka on sopinut suomalaisen 3Flashin kanssa yhteisestä 120 megawatin aurinkopuistohankkeesta Loviisaan
