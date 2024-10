Betonin kuivumisaikaa ennustavaa innovaatiota viedään ulkomaille

Egate Smart Building Innovation ja Cramo Group laajentavat yhteistyötään Suomesta kansainvälisille markkinoille. Cramo on Boels Rentalin tytäryhtiö. Boels on yksi suurimmista rakennuskonevuokraamoista Euroopassa. Sopimus sisältää molemminpuolisen yksinoikeuden, jossa Boelsilla on yksinoikeus Egaten ratkaisun jakeluun Euroopassa.