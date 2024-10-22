Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Suhdanne

Rakennuslupien määrä jatkoi laskuaan toisella vuosineljänneksellä

Asuntoja valmistui lähes puolet vähemmän kuin vuosi sitten. Yli puolet niistä rakennettiin Uudellemaalle.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 22. lokakuuta 2024, 9:38
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Rakennuslupien määrä jatkoi laskuaan toisella vuosineljänneksellä
Kuvituskuva. Kuva: Aku Isotalo / HS

Tilastokeskuksen mukaan uudisrakentamiseen myönnettiin kesä-elokuussa yhteensä 6,5 miljoonaa kuutiometriä rakennuslupia. Määrä oli 17 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä

Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.

Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakennuslupien määrä jatkoi laskuaan toisella vuosineljänneksellä”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset