Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Suhdanne Asunnot Rakentaminen Talous Uutiset

Saku Sipola: ”Mittavampi markkinoiden positiivinen muutos ottanee vuodesta kahteen”

SRV:n toimitusjohtaja arvioi, että käänne voi olla nopeakin, sitten kun se tapahtuu.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 24. lokakuuta 2024, 16:01
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Saku Sipola: ”Mittavampi markkinoiden positiivinen muutos ottanee vuodesta kahteen”
Saku Sipola. Kuva: Liisa Takala

SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola on pessimistisempi etenkin asuntorakentamisen markkinakehityksen suhteen kuin eri organisaatioiden antamat ennusteet ovat viime aikoina olleet. Hän ennakoi jyrkempää positiivista käännettä vasta vuoden tai kahden sisällä.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä

Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.

Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Saku Sipola: ”Mittavampi markkinoiden positiivinen muutos ottanee vuodesta kahteen””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset