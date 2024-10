Suomen surkein kylätie korjattiin huippukuntoon – uusi taas hakusessa

Kuuntele juttu

Vuonna 2023 Suomen Surkeimmaksi kylätieksi valittu Laurintie Vihdissä on kunnostettu loistokuntoon. Tien pohjaa on parannettu ja se on saanut asfalttipäällysteen. Korjauksia on tehty yhteensä noin yhdeksän kilometrin matkalla.

Vihdin Otalammella kulkeva mt 11319 voitti viime vuonna yleisöäänestyksen Suomen Kylät ry:n ja Suomen Tieyhdistyksen järjestämässä valokuvakilpailussa. Nyt kisa on jälleen käynnissä ja hakusessa on Suomen surkein kylätie vuosimallia 2024.

Kilpailun kautta halutaan kiinnittää päätöksentekijöiden huomiota maaseudun tiestön kuntoon. Kilpailuaikaa on 6. lokakuuta saakka.