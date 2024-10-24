Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tamperelaisen teollisuusrakennuksen käyttötarkoituksen muutos sai Kestävä Kivitalo -palkinnon

Vanhan trikootehtaan alueella on nyt noin 150 asuntoa ja liiketiloja.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 24. lokakuuta 2024, 17:15
Pyynikin Trikoossa toimii noin 150 huoneen hotelli, Tampereen konservatorion tanssikoulu sekä muun muassa kuntosali, kahvila-ravintola, pienpanimo ja erilaisia hyvinvointipalveluja.

Vuoden 2024 Kestävä Kivitalo -palkinto on myönnetty Pyynikin trikootehtaan entisten teollisuusrakennusten korjaushankkeen rakennuttajalle ja arkkitehdeille. Palkinnon saavat kiinteistökehittäjä Deas Asset Management Finland sekä Arco Architecture.

