Tamperelaisen teollisuusrakennuksen käyttötarkoituksen muutos sai Kestävä Kivitalo -palkinnon
Vanhan trikootehtaan alueella on nyt noin 150 asuntoa ja liiketiloja.
Vuoden 2024 Kestävä Kivitalo -palkinto on myönnetty Pyynikin trikootehtaan entisten teollisuusrakennusten korjaushankkeen rakennuttajalle ja arkkitehdeille. Palkinnon saavat kiinteistökehittäjä Deas Asset Management Finland sekä Arco Architecture.
