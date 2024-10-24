Tavoitteena vehreys ja viihtyisyys – Jyväskylä peruskorjaa yhden kaupungin keskeisimmistä kaduista
Peruskorjaus toteutetaan vaiheittain alustavan arvion mukaan vuosien 2027-2032 aikana.
Jyväskylän kaupunki on käynnistynyt keskustan keskeisen väylän, Kauppakadun peruskorjauksen suunnittelun. Noin 1,2 kilometriä pitkä suunnittelualue kattaa koko kauppakadun sekä pienen osan Seminaarikatua yliopiston kirjasto Lähteen edustalta Aren aukiolle saakka. Tavoitteena on vehreä, monikäyttöinen ja viihtyisä katualue.
