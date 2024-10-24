Tekova rakentaa autoliikkeen Espooseen Uusi Toyota- ja Lexus-merkkisten autojen myymälä ja korjaamo valmistuvat ensi kesänä.

Catpe Invest ja Toyota Tsusho Nordic ovat solmineet pitkän vuokrasopimuksen uudesta automyymälä- ja korjaamokokonaisuudesta Espoon Olarinluomaan. Toyota- ja Lexus-merkkeihin keskittyvän uudisrakennuksen kvr-urakoitsijana toimii Tekova.