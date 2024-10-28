YIT:n Marko Oinas: Läpimenoajat ovat lyhentyneet merkittävästi
Läpimenoaikoja on leikattu kaikissa YIT:n toimintamaissa jakamalla osaamista maiden välillä.
Yhtenä osana YIT:n vuosien 2022–2025 strategiaa on ollut läpimenoaikojen lyhentäminen. Yhtiön Asuminen-segmentin johtaja Antti Inkilä kertoi kolmisen vuotta sitten, että tavoitteena on leikata asuntorakentamisen rakennusajoista viisi prosenttia vuodessa eli vuoteen 2025 mennessä kaikkiaan noin 20 prosenttia.
Läpimenoaikoja pitäisi olla helppo lyhentää, jos tutkimukset pitävät paikkaansa eli rakennustyömaalla on tyhjä-käyntiä 80 % työajasta.
kiireellä saadaan yleensä ”hyvää” aikaiseksi…