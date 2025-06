GRK sai 84 miljoonan urakan Virosta Virossa on noin 1 200 kilometrin rataverkosto.

Virossa on tavoitteena sähköistää suurin osan maan rataverkosta vuoden 2028 loppuun mennessä. Eesti Raudtee (Estonian Railways) on valinnut GRK:n toteuttamaan Tapasta Narvaan kulkevan rataosuuden sähköistämistä. Hankkeen kokonaisarvo on noin 84 miljoonaa euroa.