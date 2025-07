Yli 200 miljoonan euron ratahankkeen ratasuunnitelma valmistui Kaksoisraiteen rakentamiskustannuksiin on etsitty suunnitelmassa säästöratkaisuja.

Limingan ja Oulun välille kaavaillun kaksoisraiteen ratasuunnitelma on valmistunut, ja se on asetettu Valtion liikenneväylien suunnittelu -palveluun nähtäville 17.12.2024–16.1.2025. Ratasuunnitelmaa on laadittu vuodesta 2022 lähtien. Sitowise on toiminut Väyläviraston hankkeessa suunnittelukonsulttina.