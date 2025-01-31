Bilteman rakentajakumppanin yhtiötä haetaan konkurssiin Steelmontin vetäjän kiinteistösijoitukset ovat kärsineet vaikeuksista.

Kuuntele juttu

Biltemoja rakentavan Steelmontin Suomen maajohtajan Jukka Hirviniemen kiinteistöyhtiötä haetaan konkurssiin. Hakijana on Danske Bank.

Hirviniemen omistuksessa oleva Kiinteistö oy Hietalahden Villan konkurssiasia tuli vireille Pohjanmaan käräjäoikeuteen 7.1.2025.

Hietalahden Villan tiloissa toimii ravintola Villa Sandviken. Ravintola on tällä hetkellä talvitauolla.

Steelmontin maksuvaikeudet nousivat esille aiemmin tammikuussa 2025. Aliurakoitsijoiden mukaan Steelmont ei ole maksanut kaikkia sovittuja maksuja tehdyistä töistä.

Biltema valitsi Kemin tavaratalonsa pääurakoitsijaksi Steelmontin, jonka Suomen sivuliike Steelmont Construction A.S vastasi Kemin hankkeen toteutuksesta. Emoyhtiö Steelmontin pääkonttori sijaitsee Slovakiassa. Suomen sivuliikkeen lisäksi Steelmontilla ei ole muita toimipisteitä.

Hirviniemi omistaa osan Suomen Steelmontin toiminnoista ja on pyörittänyt sen liiketoimintaa Suomessa kahden vuoden ajan.

Lue lisää: Biltema valitsi rakentajan Slovakiasta – ”Useat urakoitsijat keskeyttivät omia töitään maksamattomien laskujen vuoksi

Hirviniemi Capital konkurssiin jo aiemmin

Jukka Hirviniemen kiinteistösijoitusyhtiö Hirviniemi Capital asetettiin konkurssiin huhtikuussa 2024. Yritystä hakivat konkurssiin rakennusyhtiö YH-kotien tytäryhtiö YH-antura, Danske Bank ja Verohallinto.

Danske Bankilla oli yrityksestä saatavia noin kaksi miljoonaa euroa, YH-Anturalla 314 000 euroa ja Verohallinnolla 186 000 euroa.

Hirviniemi Capitalin omistuksiin kuului muun muassa kaksi vanhaa kiinteistöä Turun Linnankadulla. Toinen niistä paloi vuonna 2023. Turun kaupunki vaati tulipalon jälkeen Hirviniemi Capitalia suojaamaan rauniot säältä ja aitaamaan alueen. Suojausta ei kuitenkaan tehty kaupungin vaatimalla tavalla.

Kaupunki teetti sen jälkeen suojaustyöt Hirviniemi Capitalin laskuun. Hirviniemi valitti asiasta hallinto-oikeuteen. Myöhemmin Turun hallinto-oikeus hylkäsi valituksen kaupungin päätöksestä.

Tällä hetkellä Hirviniemi Capitalin omaisuutta on myynnissä konkurssipesän nettihuutokaupassa. Tarjolla on muun muassa Mercedes-Benz V-sarjan huippuvarusteltu bussi.

Rakennuslehti ei artikkelia varten tavoittanut Jukka Hirviniemeä.