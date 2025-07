Tampereen areenan pysäköintilaitos myytiin saksalaiselle rahastolle, myyntihinta 11,5 miljoonaa euroa SRV toimi hankkeen kehittäjänä ja pääurakoitsijana.

Tampereen Tornit Ky myy Kiinteistö Oy Kansi ja Areena Pysäköinnin eli Tampereen Kansiareenan pysäköintilaitoksen saksalaiselle AIF Capital Groupin hallinnoimalle rahastolle.

Myyjätaho on LähiTapiolan, OP:n, Ilmarisen ja SRV:n omistama yhteisyritys.

Kaupan arvo on noin 11,5 miljoonaa euroa.

Pysäköintilaitos on osa Tampereen Kansi ja Areena -hanketta, jossa SRV on toiminut hankkeen kehittäjänä ja pääurakoitsijana.

”Tampereen Kansiareenan pysäköintilaitoksen myynti on osa yhteisyrityksen exit-strategiaa Tampereen Kansi ja Areena -hankkeesta. On hyvä, että pysäköintilaitokselle on saatu pitkäaikainen omistaja, joka on keskittynyt pysäköintilaitoksiin ympäri Eurooppaa”, kertoo Markku Mäkiaho, OP Kiinteistösijoituksen johtaja.

Pääosin maanalainen pysäköintilaitos valmistui Nokia-areenan yhteyteen vuonna 2020. Pysäköintilaitos on vuokrattu pysäköintioperaattori Aimo Parkille pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Kaupalla ei ole vaikutusta Tampereen Kansiareenan pysäköintilaitoksen toimintaan.